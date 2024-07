¿Por qué Mbappé habla tan bien español? Explicó la razón en presentación con Real Madrid

El martes, 16 de julio, se realizó la bienvenida de Kylian Mbappé en el Real Madrid. El jugador francés no dudó en demostrar la alegría que significa este paso en su carrera, afirmando que «hoy se cumple mi sueño, soy muy feliz».

La rueda de prensa comenzó con un saludo y un gesto que los hinchas del equipo merengue valoraron, el jugador habló en el idioma de su nuevo hogar. «Buenos días a todos, voy a intentar hablar en español. Es increíble estar aquí, siempre he soñado jugar con el Real Madrid”, afirmó Mbappé.

El futbolista admitió que “desde niño tuve el sueño de jugar aquí y esto significa mucho para mí. Gracias a todos los madridistas que desde hace muchos años me han dado mucho cariño, eso va directamente a mi corazón. Ahora tengo otro sueño, estar a la altura de historia de este club, el mejor de la historia, voy a dar la vida por este club y este escudo”.

¿Por qué Mbappé habla tan bien español?

El dominio del idioma sorprendió a los periodistas e hinchas presentes, por lo que le preguntaron en qué momento de su vida y cómo comenzó a estudiarlo, ya que su idioma nativo es el francés.

“Empecé en el colegio. No fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme”, comentó el jugador.

“Luego he tenido entrenadores que hablan español como Luis Enrique y Pochettino. No tengo miedo de hablar y cometer errores, me ayuda a aprender y mejorar lo más rápido posible”, finalizó el jugador.

¿Cuándo es el primer partido de Mbappé con el Real Madrid?

El Real Madrid planea que Kylian Mbappé debuté el 14 de agosto, enfrentándose ante el Atalanta por la Supercopa de Europa, el partido tendrá lugar a las 2:00 p.m. hora de Colombia. Tendrá lugar en el Estadio Nacional de Varsovia de Polonia, que cuenta con una capacidad de 58.580 espectadores. Este título lo disputan los campeones de la Champions League y la Europa League, los torneos de fútbol más importantes de Europa, a nivel clubes.

Mientras que, su primera participación en La Liga, se encuentra prevista para el 18 de agosto en el Estadio Son Moix ante el Mallorca, a las 2:30 p.m. hora de Colombia.

¿Qué títulos ha ganado Mbappé durante su carrera?

Mónaco: Estuvo en este equipo en las temporadas 2015-2017, donde logró ganar una Ligue 1.

PSG: El París Saint-Germain fue su casa del 2017 al 2024, años en los que logró seis Ligue 1, dos Copas de la Liga, cuatro Copas de Francia y cuatro Supercopas de Francia.

Selección de Francia: Con la Selección de su país se ha declarado campeón de la Eurocopa Sub-19 2016 y campeón del Mundial de 2018. También, fue campeón de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021.