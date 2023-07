Guns N’ Roses: este es el verdadero significado de ‘Welcome to the Jungle’

Archivado en: •

Los Guns N’ Roses son una de las bandas más reconocidas a nivel mundial y de las favoritas en Colombia. Por eso, sus canciones son de las más reproducidas en plataformas musicales en nuestro país.

Una de las canciones más reconocidas de los Guns N’ Roses siempre será ‘Welcome to the Jungle’. Estamos seguros que son muchas las veces que la ha escuchado y por eso le preguntamos, ¿le ha puesto atención a la letra?

¿Cuál es el significado de la letra de ‘Welcome to the Jungle’?

‘Welcome to the Jungle’ es el segundo sencillo de ‘Appetite for Destruction’, que fue publicado en 1987. Esta canción no ha perdido vigencia y desde su lanzamiento se metió en la recordación de todos los fanáticos.

La canción ha sido incluida en varios de los soundtracks de películas como ‘The Dead pool’, en videojuegos y también en series de televisión. El tema tiene una anécdota bastante particular y denota la historia de cuando Axl Rose estaba buscando oportunidades en la industria.

Mire también: ¡Paraíso en Glastonbury! Dave Grohl tocó con Guns N’ Roses; vea el video



Cuando Axl Rose aún no había creado la banda, hizo una visita a Los Ángeles y se encontró a una persona en condición de calle, quien le dijo unas palabras que nunca se le olvidaron.

El hombre le gritó lo siguiente: “You know where you are? You’re in the jungle baby, you’re gonna die!”, lo que en español significa: “¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla bebé, vas a morir”.

Las palabras que el hombre le dijo le quedaron rondando en la cabeza y por eso las incluyó en una de las canciones más importantes de la banda. Sin embargo, esta no es la única anécdota del tema, también tiene otra ciudad participe.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link 📱

También tiene su historia con Seattle, pues trata sobre la parte oscura de una ciudad grande, más que todo cuando una persona llega a buscar oportunidades, como en su tiempo lo hizo Axl Rose.