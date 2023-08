Nueva canción de Guns N’ Roses se filtró de la forma más inesperada

Archivado en: •

Varios medios de comunicación habían informado que Guns N’ Roses iban a lanza nueva música a inicios de agosto. Aunque la banda no lo hizo oficial, hubo unas personas que tuvieron acceso a una canción.

Se suponía que Guns N’ Roses iba a lazar ‘Perhaps’ el 11 de agosto, pero retuvieron la publicación de esta. Lo que no tenían pensado es que iba a ocurrir un error y los aficionados iban a poder escuchar la canción antes del lanzamiento oficial.

La canción estuvo incluida en la plataforma de máquinas TouchTunes, estos son tocadiscos digitales que están en casi todos los bares de Estados Unidos. Además, el 11 de agosto también se pudo acceder a la canción desde la plataforma de Universal Music.

Ni la banda o si disquera se ha pronunciado sobre esta situación y varios usuarios aseguraron que la pudieron escuchar. Muchos seguidores de la banda estaban bastante emocionados, pues se trataría del primer sencillo en dos años de la banda, pues en 2021 lanzaron ‘HardSkool’ y ‘Absurd’.

GOOD MORNING TO GUNS N’ ROSES FANS ONLY

In case you missed it, Perhaps leaked last night via a jukebox at a bar. Pick a local bar with TouchTunes and you, too, can go listen. A release on streaming platforms surely is imminent but we will never forget the night of August 12th. pic.twitter.com/du6JaQk9s8

— J. ⚡️ (@TheGNRGiirl) August 13, 2023