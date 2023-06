Aterrador video muestra el momento en que tiburón se devora a turista

Archivado en: •

Un escabroso video ha rondado las redes sociales y en este se ve el momento en que un hombre es devorado por un tiburón. Las imágenes han causado escozor en los usuarios y muchos han manifestado su miedo por la situación.

Escabrosas imágenes muestran cómo un tiburón casi le arranca el brazo a turista

Un video mostró el momento en el que una mujer fue mordida por un tiburón

El hecho sucedió en Egipto, en una playa llamada Hurghada, que está ubicada en el Mar Rojo. La grabación tiene imágenes bastante fuertes pues se puede percibir los momentos de angustia que se vivieron.

Según se informó, el hombre del video se estaba dando un baño con su padre cuando los sorprendieron los tiburones. La grabación fue realizada por algunas personas que se encontraban cerca a la escena en una embarcación.

El hombre estaba en el mar, cuando se ve que un tiburón lo acecha y se puede percibir cómo lo ataca. La víctima habría sido un joven de 23 años que estaba de vacaciones en Egipto con su familia.

La grabación es bastante impactante y se pueden escuchar los gritos de desesperación del joven. En un principio se puede ver el momento en que el tiburón se le acerca y él inicia a moverse rápidamente.

Luego de eso, comienzan los gritos pidiendo ayuda, en este llama a su padre, pero se puede ver que el animal lo acecha rápidamente. El video ha causado todo tipo de comentarios, inclusive, quien estaba grabando se escucha bastante asustada por la situación.

En las últimas semanas, también se compartió un video en el que se ve cómo desaparece en el mar un joven. La desaparición del muchacho terminó en la conclusión de que saltó al mar en un lugar que está infestado de tiburones.

Un joven estaba en un crucero y se tiró al mar en la noche. En el video que se compartió de se puede ver que dura unos segundos en el agua y luego de eso desaparece sin dejar algún rastro.

