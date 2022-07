Vince Mcmahon se retira de la WWE

Archivado en: •

El universo de la lucha libre y el entretenimiento deportivo se encuentra conmocionado por la noticia del retiro de su cabeza principal, Vince Mcmahon. El hombre que le dio otra visión a la lucha libre y la llevó a convertirse en uno de los grandes espectáculos de entretenimiento que, incluso en su evento más importante llamado ‘Wrestlemania’, compite con una magnitud parecida a la de un Superbowl.

Sin lugar a duda, Mcmahon representa el éxito de varias generaciones que crecieron con personajes emblemáticos como Ric Flair, The Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, Big Show, entre muchos más.

Mira también: Luchadora de la WWE protagoniza divertida caída en vivo y las redes no la perdonan

Su postura de villano para ambientar de forma más eficaz y elocuente las historias al interior de la WWE hicieron que fuera un hombre de amores y odios. Hasta llegó a subirse al ring y luchas mano a mano con leyendas como Stone Cold Steve Austin y The Rock. Asimismo, se enfrentó a sus hijos en repetidas ocasiones: Stephanie Mcmahon y Shane Mcmahon.

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, Vince anunció su retiro: “A los 77, es tiempo de retirarme. Gracias, Universo WWE. Entonces, Ahora y para siempre juntos”.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022