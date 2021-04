Luchadora de la WWE protagoniza divertida caída en vivo y las redes no la perdonan

Mandy Rose, luchadora de la WWE, fue objeto de memes en redes sociales luego de protagonizar una chistosa caída en la WrestleMania.

El evento se llevó a cabo en Tampa, Florida y miles de personas alrededor del mundo ven la transmisión en directo.

Por eso los espectadores y amantes de este deporte no se perdieron el momento en el que Mandy caminaba hacia el ring e inmediatamente cae hacia atrás.

Usuarios en redes sociales no demoraron en comentar el jocoso momento y la compararon con otros momentos de películas, incluso otras caídas en la WWE.

That Mandy Rose wipeout was definitely the highlight of the match lol the fact that I have to watch Natalya & Tamina two nights in a row is pretty nauseating though #Wrestlemania pic.twitter.com/TVtRipfSS4

— Levi Alcorn (@LA_Greatest) April 11, 2021