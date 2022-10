Versión de Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses en piano se viraliza en redes sociales

Archivado en: •

Empieza la cuenta regresiva para que los Guns N’ Roses pisen territorio colombiano y emocionen a sus miles de fans en territorio nacional con su repertorio, que marcó varias generaciones amantes del hard rock.

La banda estadounidense liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, entre otros, se encuentra actualmente de gira por Sudamérica, dejando una huella imborrable en países como Brasil, Argentina y Chile.

Mira también: Los memes virales tras la confirmación de Aterciopelados como teloneros de Guns N’ Roses

Después de Lima, el turno de vivir esta experiencia de un recital sinigual le corresponde a Bogotá, ciudad a la que hace 30 años visitaron por primera vez los Gunners.

Este 11 y 12 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campin se revivirán todos los éxitos de la banda como: ‘November Rain’, ‘Don´t Cry’, ‘Patience’, ‘Civil War’ y ‘SweetChild O’ Mine’, entre otras. Esta última canción se volvió tendencia nuevamente por cuenta de una usuaria de redes sociales que quiso emular los riffs y solos de Slash pero en piano.

Me hicieron borrar este video hace unos días, alguien apropiándose de su autoría. @TwitterEspana el video es MIO, ES MI CASA Y SOY YO la que toca. No me da la gana de borrar MI CONTENIDO. pic.twitter.com/rqs40jwBgL

— Eleven (@RareEleven) October 5, 2022