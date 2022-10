¿Aterciopelados como teloneros de Guns N’ Roses? El mensaje que causó controversia

Archivado en: • •

Bogotá se prepara para recibir a durante dos fechas a una de las bandas más importantes del hard rock: Guns N’ Roses. La agrupación californiana llenará y pondrá a vibrar a más de 40 mil espectadores en el estadio El Campin en el marco de su ‘We’re F’N Back! World Tour’.

Axl Rose, Slash y los demás miembros de los ‘Gunners’ actualmente adelantan sus recitales en las diferentes ciudades de Latinoamérica. El fin de semana pasado llenaron el estadio Monumental de River y siguiendo con sus shows, ciudades como Santiago de Chile y Lima en Perú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guns N’ Roses (@gunsnroses)

Mira también: Guns N’ Roses en Bogotá: ¿viene Slash?

En su concierto programado para este 11 y 12 de octubre en el máximo escenario de los capitalinos tiene al máximo la expectativa de los fans que esperan escuchar en la voz de Axl Rose éxitos como: ‘November Rain’, ‘Patience’, ‘Don’t Cry’ y ‘Sweet Child O’ Mine’, entre otras.

¿Los teloneros de los Gunners?

En el marco de los conciertos en Bogotá, un mensaje de la banda bogotana ‘Aterciopelados’ causó controversia y muchas especulaciones acerca de si serían ellos los teloneros de los norteamericanos.

Pistolas y Rosas — Aterciopelados (@aterciopelados) October 3, 2022

“Pistolas y Rosas”, escribieron los ‘Aterciopelados’ en su cuenta de Twitter que inmediatamente generó reacciones a favor y unas cuantas en contra.

Te puede interesar: DUELO EN THE ROCK SHOW: Guns And Roses VS Muse

“Ay, díganme que los veré el martes de la semana entrante”, “Van a abrirle a los Guns, el del 11, el del 12?, ambos?, confirmen por favorrrrre”, “SIIIIII yo quiero”, “Uy no! si ellos son los teloneros prefiero no ir” y “Van a ser los teloneros de los GUNS, OMG”, fueron algunos de los comentarios de los internautas al trino de la agrupación local.