Guns N’ Roses: camarera es despedida por grabar a Axl Rose en un hotel

El amor y pasión por una banda pueden llevar a que los fanáticos no piensen con claridad y cometan errores, como es el caso de una camarera brasileña que perdió su trabajo por no acatar las órdenes de sus jefes en el Juma Opera Hotel de Manaus.

De acuerdo con Loudwire, la mujer, fanática de Guns N ‘Roses, grabó en secreto al vocalista e incumplió el contrato de confidencialidad del hotel con la banda.

En el vídeo grabado y filtrado por la camarera se ve al cantante en el balcón del hotel saludando y mirando hacia abajo, mientras los gritos de los fans se escuchan en el fondo.

Tras ser despedida, la mujer habló con algunos de los medios de comunicación que se encontraban a los alrededores del hotel: “Soy un gran fan, sólo quiero que entendáis cómo me siento. No corrí hacia ellos, no monté escándalo, solo los atendí con gran emoción. Es la mejor banda de todos los tiempos, es nuestra historia y eso es para nosotros, no es justo», aseguró la camarera, que también mostró que tiene un tatuaje de la banda.

A pesar de que la mujer ha sido defendida en redes sociales con frases como “El amor de un fan no puede ser castigado”, algunos usuarios han asegurado que los empleados del hotel tenían claro que no podían grabar ningún tipo de vídeo ni hacer fotos de la banda durante su estancia y que el precio de la desobediencia sería el despido fulminante.