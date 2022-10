Los memes virales tras la confirmación de Aterciopelados como teloneros de Guns N’ Roses

Este martes se confirmó el artista invitado que abrirá los dos conciertos de la banda norteamericana Guns N’ Roses en el Estadio El Campin en Bogotá: Los Aterciopelados.

La agrupación liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago fue la escogida para abrir a la banda que vuelve a la capital colombiana luego de 30 años.

Y es que la expectativa por este concierto ha llegado al máximo ya que este tour por Latinoamérica ha dejado grandes postales como la más reciente en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires.

De igual forma, el repertorio que tendrá al grupo liderado por Axl Rose y Slash, fue filtrado a través de redes sociales. Los éxitos que marcaron generaciones pondrán a vibrar a los asistentes al máximo escenario de los capitalinos.

Serán 24 canciones en las que destacan: ‘November Rain’, ‘Estranged’, ‘Patience’, ‘Don’t Cry’ y ‘Sweet Child O’ Mine’, son solo algunas de las canciones que estarán presentes en las dos noches que quedarán para la historia de la capital.

Con el anuncio de los Aterciopelados, las reacciones de los fans de la banda californiana no se hicieron esperar. Muchos destacaron que los intérpretes de: ‘Baracutnatana’, ‘Florecita Rockera’ y ‘Rompecabezas’, entre otras, sean los invitados para este gran recital.

Sin embargo, otros internautas mostraron su molestia por este anuncio y sacaron a relucir toda su creatividad creando y compartiendo memes que rápidamente se volvieron virales.

Recuerde que en Radioacktiva, ‘El Planeta Rock’ 97.9 FM le llevaremos todos los detalles de este gran show.

¿Que los aterciopelados serán los teloneros de Guns N’ Roses?

Que Chimbaaaaaaa

Tocará llegar temprano. @aterciopelados pic.twitter.com/zLaiYWsvEI — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) October 4, 2022

Con los buenos días… ¿ya se aprendieron las canciones de Aterciopelados? pic.twitter.com/YRLk8OnySr — El RodGuailer (@El_Rodguailer) October 5, 2022

Yo para cuando salga Aterciopelados de telonero: pic.twitter.com/8JzgBgDBqc — Daniela S (@missfbe) October 4, 2022