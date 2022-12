A Cavani se le saltó la piedra y golpeó el VAR tras la eliminación de Uruguay en Qatar

Archivado en: •

El jugador uruguayo, Edinson Cavani, no aguantó la frustración que le causó la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar, un sinsabor que fue transmitido a todo el conjunto “charrúa” después de la polémica arbitral que se robó el protagonismo durante el partido contra Ghana.

Uruguay Vs Ghana

Las dos selecciones pertenecientes al Grupo H del Mundial de Qatar 2022 se enfrentaron para buscar un cupo directo para seguir en la cita mundialista, sin embargo, ninguno de los dos seleccionados logró seguir avanzando, pues Portugal y Corea del Sur, los otros dos del grupo, se quedaron con los dos puestos para seguir dando pasos agigantados.

Sin embargo, el partido entre Uruguay vs Ghana no finalizó en paz y armonía, pues las decisiones arbitrales generaron polémica tras no haber sancionado dos supuestos penales para el conjunto charrúa.

Mientras Portugal y Corea del Sur celebraban su clasificación, la eliminada Uruguay lamentó la falta de autoridad en el terreno de juego, lo que no solo generó una disputa entre los jugadores con los jueces del partido, sino también dejó la imagen de la jornada.

Por su parte, Cavani explotó contra el VAR y terminó goleando el video asistente justo cuando él y sus compañeros se dirigían al vestuario con la eliminación sobre la espalda.

El que terminó más tranquilo de Uruguay pic.twitter.com/1OJsjzpUEq — Negro con ak47 (@Negroconpeluca) December 2, 2022

El video generó todo tipo de reacciones a favor y en contra del jugador; usuarios en redes sociales apoyaron la reacción del artillero uruguayo, argumentando que el VAR no había hecho su trabajo en los dos supuestos penales que no sancionó a favor de Uruguay, mientras que otros aseguran que el comportamiento del jugador no fue el apropiado para cerrar la estancia del equipo en Qatar.