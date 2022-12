‘Tiktoker’ reservó yate de 11 millones en Medellín: Creyó que tenía mar y culpó a Maluma

Probablemente todos hemos pasado por uno que otro pequeño disgusto debido a una confusión que nos ha llevado a cometer un error y sabemos perfectamente que le puede pasar a cualquiera, sin embargo, hay ocasiones en que la ‘metida de pata’ es tan marcada, que resulta absurdo explicarse como se llegó a tanto.

Y es que hay algunas cosas que pueden prevenirse teniendo un mínimo de precaución, por lo que si se cometen es porque definitivamente el error fue totalmente merecido, tal fue el caso de Mau López, un tiktoker mexicano que ha ganado un sinfín de comentarios por una inmensa ‘metida de pata’ que cometió recientemente.

Como bien dice la frase popular ‘solo tenía que hacer una cosa, ¡una!’, y terminó arruinando el viaje familiar que estaba presupuestado para llevar a cabo en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena.

Creyó que Medellín tenía mar y alquiló lujoso yate

Así lo relató el creador de contenido mientras iba en el carro hacia su casa, comentando a sus más de ocho millones de seguidores que toda su familia mexicana tenía planeado pasar estas fechas de fin de año en Colombia, pues es todo un paraíso turístico,

Reservando varias noches de hotel en cada ciudad y con una planeación sobre las actividades que iban a desarrollar en cada una de estas.

Los familiares del tiktoker se encargaron de toda la organización del viaje, exclusivamente le encargaron buscar un lujoso yate y rentarlo para poder usarlo algunos días de sus vacaciones; y así lo hizo, se contactó con el arrendador y reservó el yate pero no se fijó en un pequeño detalle: Lo rentó para los días en que la familia estaría en Medellín.

La excusa fue lo mejor, metió a Maluma

A lo que su madre, inmediatamente al enterarse, no dudó en llamarle la atención por su error, ahí fue que Mau sintió ‘el verdadero terror’, y es que para rematar, la respuesta con la que se justificó fue aún peor, pues afirmó que no fue una equivocación de fechas, sino que había rentado el yate en la capital antioqueña a propósito, afirmando que no sabía que Medellín no tenía mar. Incluso metió a Maluma en su excusa.

“Me asignaron una cosita y claramente ‘la cagué’. Me dijeron que debía reservar un barco para pasear. Me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha y listo… Me dice mi mamá, ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar. Y no nos quieren devolver el dinero. ¿sabes cuánto costó?’” relató el influenceador.

Posteriormente expuso la elevada cifra de dinero que le había costado la reserva del yate, siendo de más de once millones de pesos colombianos, para después mostrar una imagen del vehículo marítimo donde claramente sale ‘Cartagena’, cuando en esas fechas estarán en la ciudad de la ‘eterna primavera’.

“Me dice mi mamá, ‘no puede ser, es lo único que te encargamos y lo haces mal’, y yo… ‘Mamá, yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa’”, se excusa el influencer en su video.

Del mismo modo, en otro nuevo video junto a su madre, se le puede ver diciendo que está ‘furiosa’ por el error de su hijo, sin embargo no se le ve muy enojada en el video, a lo que Mau posteriormente dice que en realidad si estaba muy furiosa, solo que no se mostró tan enojada por las cámaras.

