Video: Striptease en ancianato de Cartagena terminó con una persona infartada

Archivado en: •

Fuera de control. Así fue como terminó una ‘fiesta erótica’ que organizaron en un ancianato en la ciudad de Cartagena. A una adulta mayor le sobrevino un ataque en medio del striptease que le estaban haciendo y al lugar acudió una ambulancia para atender la emergencia.

Nadia Cartagena es la mujer que se le ocurrió llevarles “un rato de diversión” a los adultos mayores de un ancianato en ‘La Heroica’, con lo que no contaba es que a una de las residentes del ancianato le fuera a sobrevenir un ataque por cuenta del ritmo de la fiesta.

Mira también: Viral: Mujeres despiden con rumba a su amiga fallecida; le colocaron ‘La Quemona’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tours en Cartagena (@nadiacartagena_)

El video publicado en sus redes sociales muestra cómo un grupo de strippers les bailan a los ancianos que disfrutan del momento.

Una mujer con antifaz y en lencería le bailó eróticamente a los señores que se encontraban en el lugar. De la misma manera, un grupo de hombres semidesnudos les bailaron a las adultas mayores que estaban bastante emocionadas con la fiesta.

De igual forma, les dieron a probar pastelería elaborada con formas de partes íntimas masculinas y femeninas.

La organizadora pidió disculpas

Tras el incidente en el que una de las presentes sufrió un colapso y llegaron a asistirla, Nadia decidió dar un parte de tranquilidad por la salud de la mujer pero también a disculparse por la imprudencia que competió al llevar este tipo de espectáculos a un hogar geriátrico.

Te puede interesar: Aura Cristina reveló que esta ‘solterita’ con video en atrevido atuendo

“Hoy realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida porque no esperé que sucediera lo que pasó. Y la verdad es que lo siento mucho, solo quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esta situación, así que yo quiero que ustedes opinen sobre la situación”, puntualizó Nadia Cartagena.