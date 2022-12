“Lichigos”: Tiktoker causa polémica por los tips que dio para la primera cita

El proceso de conquista normalmente va acompañado de salidas a comer u otros planes para conocerse más entre sí. No obstante, en las últimas horas una tiktoker causó polémica en las redes sociales por dar unos tips a los hombres a la hora de invitarla a cenar.

De acuerdo con el videoclip de la influencer conocida como la ‘Barbie Costeña’ habló sobre el preámbulo que a su juicio debe proponer un hombre a la hora de invitar a una mujer a cenar, con el objetivo de brindarle una experiencia más agradable a la mujer.

“A mí me parece c… de red flag enorme que, en una primera cita, el man te invite a comer al restaurante que sea y no pida ni entradas ni cocteles ni postre y solo pida el plato fuerte. ¿Eso qué es? Eso aparte de demostrarte que el man es c… de duro, de líchigo, también demuestra el poquito interés que tiene contigo, sabes. Porque yo cuando voy a una cita me encanta pedir que mi vinito, mi coctelito o mis entraditas. No porque quiera gorrear, es porque quiero disfrutar más la conversación, que sea toda una experiencia y no solo sea comer por comer”, aseguró la joven.

Ante estas declaraciones, a la ‘Barbie Costeña’ le llovieron cientos de críticas ya que algunos la tildaron de arribista o “muerta de hambre”. Allí también la discusión se dirigió hacia la condición económica de quien fuera a invitar.

Las críticas hicieron que la influencer nuevamente se refiriera al tema e incluso se sostuviera en su posición acerca de las invitaciones a salir en la primera cita.

“Salieron un montón de atacados a decirme que soy una muerta de hambre, entiendo que ustedes se sientan un poco ofendidos porque no todo el mundo tiene la facilidad económica o por otro lado son líchigos (…) Por qué en lugar de andarse quejando no consiguen un mejor trabajo a ver si les alcanza para una salida de estas completa y pues si no les alcanza pues esos son mis gustos, yo sé que hay mujeres que les gustará comer corrientazo con guarapo y demás”, finalizó la mujer que se volvió tendencia en Twitter tras sus declaraciones.