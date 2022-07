‘Te sigo buscando’, la nueva canción de Armenia dedicada a los desaparecidos

Archivado en: •

Armenia es una de las bandas colombianas que está tomando más fuerza a nivel nacional e internacional. La agrupación lanzó el sencillo ‘Te Sigo Buscando’ sin hacer ningún tipo de expectativa este viernes 22 de julio.

Mire también: Muse lanza ‘Will of The People’, su nueva canción

La canción le da voz a todas las familias que han sufrido por el conflicto colombiano y siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. No es la primera vez que Armenia habla sobre esta problemática en sus canciones, pues en varias ocasiones han hecho referencia a la coyuntura del país.

En la canción hay fragmentos de algunas declaraciones de personas que están buscando a sus familiares. Además, una conversación de Diana Uribe hablando sobre los procesos de paz.

La canción ilustra perfectamente la desazón e incertidumbre que viven día a día las personas que perdieron un familiar por el conflicto colombiano y no saben qué sucedió con él, con versos como el siguiente: “Te sigo buscando y te juro nunca te olvido, entre lágrimas respiro. No sé si logre soportar el nunca verte y la verdad sigo despierto si no estás”.

Le puede interesar: Así suena Psychosocial; de Slipknot con la voz de Ghost, Tool, The Cure y más artistas

La agrupación hizo la presentación de su sencillo durante el concierto de Bándalos Chinos, el jueves 21 de julio. Armenia abrió el concierto de la banda argentina y finalizó con ‘Te Sigo Buscando’.

Juan Antonio Toro, líder de Armenia, aseguró que es una canción muy importante para ellos y con la que quieren hacer un llamado para que se visibilice el conflicto en Colombia.

La banda actualmente está trabajando en su nuevo disco y se espera que salga el próximo año.