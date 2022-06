Muse lanza ‘Will of The People’, su nueva canción

Muse, ganadora del premio Grammy, lanza su nueva canción ‘Will of The People’. Esta es la tercera canción de su próximo álbum con el mismo nombre, que saldrá a la venta el 26 de Agosto a través de Warner Records. A principios de año, la banda lanzó ‘Compliance’ y ‘Won’t Stand Down’, ambas acumulando elogios de los críticos, siendo está última descrita por NME como “una canción totalmente clásica”. ‘Will of The People’ fue producido por Muse y mezclado por Serban Ghenea y es un himno eléctrico que muestra la destreza de la banda para contar historias y crear escenarios sonoros.

Este jueves, la banda también compartió el video que lo acompaña dirigido por el animador y productor ganador de premios Tom Teller.

Matt Bellamy dice, “’Will of the People’ es una historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio que gestiona un banco ficticio que imprime una moneda ficticia que controla a una población ficticia que ocupa una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio en el que un hombre ficticio se despertó un día y pensó ‘a la mierda con esto’.”

“Nos lo pasamos tan bien en nuestros recientes shows benéficos en el Apollo en Londres el mes pasado que queríamos tocar en algunos de estos tipos de teatros más pequeños en los que hacía tiempo que no tocábamos en Estados Unidos y Europa antes de salir de gira en 2023″, comentó Muse.