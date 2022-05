“Sería un peligro para el país”: Fico Gutiérrez le tiró a Petro y anunció apoyo a Rodolfo

Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, dio sus primeras palabras, luego de conocerse que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán a segunda vuelta presidencial.

El paisa dio un discurso, el cual inició agradeciendo a los colombianos que lo apoyaron.

“Queremos dar las gracias a los más de 5 millones de colombianos que votaron por mí, gracias a los que depositaron esa confianza en nosotros», dijo.

Después, continuó asegurando que, aunque estaba ya por fuera de ‘competencia’, sabía que esas eran las “reglas del juego”.

“Ya no estamos en la contienda electoral, esa es la democracia, unas veces se ganan, otras veces se pierden, pero la democracia se cuida y se respeta, esas son las reglas de juego”, agregó.

Luego, el paisa hizo oficial el anuncio del candidato que apoyaría en segunda vuelta.

‘Fico’ aseguró que no ha hablado con él, pero que apoyara al ingeniero y a su fórmula vicepresidencial el próximo 19 de junio en las elecciones.

“Yo no he hablado con Roldofo, ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, ni de nuestras familias, ni de nuestros hijos, y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio”, anunció.

“Aclaramos que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del Gobierno y, además, dejamos muy claro que ni Rodrigo Lara ni yo haremos parte de su gobierno, ni buscaremos hacerlo, vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando, de manera sensata, oportuna y coherente de unir a Colombia, que es el propósito más urgente, porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante… De corazón queremos que a Colombia le vaya bien”, añadió.

Al final, se refirió al candidato por el Pacto Histórico, de quien dijo “sería un peligro”.

“Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos y, por eso, consideramos que esa opción sería un peligro para el país», concluyó.

Mire el video completo aquí: