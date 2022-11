“Qatar habría sobornado” a jugadores de Ecuador para dejarse ganar el primer partido

Archivado en: •

No ha comenzado a rodar la pelota en Qatar y ya tenemos el primer escándalo que llega desde el epicentro del Mundial, pues resulta que se destapó una confesión bastante preocupante que implica al equipo local con su primer rival, Ecuador.

Según el periodista árabe, Amjad Taha, quien se caracteriza por su experiencia en temas políticos y director regional del centro británico en Arabia Saudita, denunció que ocho jugadores de la Selección ecuatoriana habrían recibido algunos ofrecimientos para perder el partido que da apertura a la copa del mundo.

El periodista aseguró en su cuenta de Twitter que los jugadores habrían recibido una oferta de 7,4 millones de dólares por dejarse ganar el partido que juegan contra el anfitrión.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption. @MailSport #WorldCup2022

“Exclusivo: Qatar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7.4 millones para perder el primer partido (1-0 ⚽️ 2da mitad). Cinco expertos qataríes y #Ecadour confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA. @MailSport #WorldCup2022”, escribió Taha en su cuenta de Twitter.

Ante la polémica revelación del comunicador, Marc Owen Jones, profesor y experto en asuntos políticos de Medio Oriente, se sumó a la conversación para asegurar que se trata de una noticia falsa, revelando que la información de Amjad Taha habría salido de una “fake new” que circula por internet.

“Solo un aviso si alguien ve una historia sobre Qatar sobornando a Ecuador con 7,4 millones para perder el juego de apertura: comenzó aquí a partir de una conocida cuenta de desinformación que de alguna manera también es la fuente principal de la historia @amjadt25 Aunque ya tiene miles de RT”, escribió en su cuenta de Twitter.

Just a heads up if anyone sees a story about Qatar bribing Ecuador 7.4 million to lose the opening game – it started here from a well-known disinformation account who is somehow also the main source in the story @amjadt25 . It's already got thousands of RTs though pic.twitter.com/2EjjvqEbBV

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) November 17, 2022