El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo estuvo en entrevista en Tropicana y respondió algunas preguntas sobre su vida política y también algunas personales. Inclusive habló sobre su identidad de género.

Polo Polo habló sobre un tema que les genera dudas a muchas personas, se trata sobre su sexualidad. El representante dijo que no tiene pareja en estos momentos y que hace mucho tiempo no está involucrado con nadie.

Aseguró que, no siente que sea el momento para tener una pareja y tal vez más adelante llegue la persona indicada para él. Aclaró que, desde el 2015 no tiene pareja y aunque hay ‘arrocitos en bajo’ está soltero.

También dijo le caen muchas personas, tanto hombres como mujeres. Aseguró que, no le afecta que le hagan estas preguntas sobre su orientación sexual, pero hay temas que son muy personales.

“Yo te digo una cosa, a mi no me afecta que me pregunten las cosas, pero yo sí creo que hay cosas muy personales de las personas. Eso no quiere decir que yo sea bisexual, gay, heterosexual. No, a la gente no le debe interesar ese tema”, comentó.

También, comentó que no cree que el pensamiento político de una persona tenga que estar relacionado con su orientación sexual.

“En ese orden de ideas todas las personas somos libres de acostarnos con quien nos de la gana, de creer en lo que nos de la gana después de que no perjudique a terceros”, dijo.

Luego de que hablara sobre su orientación sexual, le preguntaron con quién preferiría estar. Le colocaron a elegir entre la actriz Carmen Villalobos y el actor William Levy y el congresista, en medio de risas, aseguró que se iría con María Fernanda Cabal.