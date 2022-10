Jaime Bayly le dice a Polo Polo “que no sea tan venenoso” y le sugiere abrir una iglesia

Archivado en: •

El presentador y escritor peruano Jaime Bayly se convirtió en tendencia luego de ‘cantarle la tabla’ al representante de las comunidades afro Miguel Polo Polo.

Luego de que el joven congresista arremetiera fuertemente contra la Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro y fuera un marcado contradictor contra las políticas de transición energética, Bayly decidió ‘pararlo en seco’ y hacerle una serie de recomendaciones para su labor de control político.

En medio de la latente preocupación que existe en la economía nacional porque el dólar se trepa por primera vez sobre los 4.800 pesos, Polo Polo ha sido uno de los grandes críticos del gobierno y ante sus constantes ataques en redes sociales al mandatario, Bayly le salió al paso en su programa y le dio una serie de recomendaciones.

“Usted es la evidencia empírica de que si dos primos hermanos se aparean y conciben un varón, el varón no nace necesariamente tarado. Ahora bien, no diga que su país en dos meses se ha ido a la m. Su país está bien y va a estar mejor. Sepa usted preservar el optimismo, pero no le pida al señor Petro que haga milagros, no le pida que defeque Nutella. No”, manifestó el periodista peruano.

Cabe recordar que recientemente, el congresista opositor habló acerca de los inversionistas que estarían retirando sus capitales del país. Además, que debido al supuesto pánico económico, cada vez más la economía colombiana está sufriendo por el costo de vida y el encarecimiento del dólar.

“No sea tan bilioso, tan venenoso contra Petro. Respétele su luna de miel. No han pasado cien días con Petro en el Poder. No afirme usted con esa camiseta que Petro es hambre, vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy espectando, estoy vigilante. Pero refrene un poco sus caballos del odio. Ojo, le voy a dar un consejo, si no le va bien en la política, funde una iglesia unipersonal y será usted un millonario”, finalizó Bayly.