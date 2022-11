Archivado en: • •

Mia Khalifa es una de las modelos más reconocidas en la industria de cine para adultos, así como por la creación de contenido exclusivo para la plataforma OnlyFans.

La libanesa es activa en redes donde suele subir la temperatura con candentes fotos en las que resalta sus grandes atributos.

Sin embargo, la modelo causó polémica con un trino en el que se refirió sobre la FIFA y la elección de Qatar como la sede del torneo.

“¿Qué federación de imbéciles pensó en que darle una Copa Mundial a Qatar no resultaría en esto?”, escribió Khalifa en la red social.

Tras su pronunciamiento, cientos de seguidores defendieron la organización del torneo.

What federation of imbeciles thought giving Qatar a World Cup wouldn’t turn out exactly like this?

— Mia K. (@miakhalifa) November 21, 2022