¡Puso a sudar! Mia Khalifa subió la temperatura en redes con picante traje de baño

Mia Khalifa le robó el aliento a más de un seguidor en Instagram con la más reciente publicación de sus vacaciones en Miami. La modelo libanesa de 29 años derrochó sensualidad mientras bronceaba sus grandes atributos bajo el sol del verano.

Con más de 27 millones de seguidores en la red social, la ex actriz de cine para adultos lanzó la pregunta de si podían “seguirle el paso” acompañada de una picante galería donde posó sobre una moto acuática.

Mia Khalifa compartió que está disfrutando a plenitud lo que queda del verano, acompañada de la modelo Jenna Lee la creadora de contenido lució un diminuto bikini mientras realizaba una carrera en las aguas de Miami. Asimismo, enloqueció a sus seguidores con fotos de diferentes ángulos en los que desplegó todos sus atributos.

Sobre un yate, con los rayos del sol sobre su cuerpo y bebiendo un coctel, la modelo hizo alarde de su escultural cuerpo mientras posaba ante la cámara.

Los comentarios sobre su belleza no se hicieron esperar: “Mamacita hermosa te amo”; “Estás radiante”; “Dame una vueltica, amor”; “Siempre has sido la más candente”; “Definitivamente está soletera”; “Tremendo Jet Ski”; “Como el café con leche”; “Esa mujer realmente no puede ser real”, fueron algunos de los mensajes de sus admiradores en la publicación que ya supera los 400 mil me gusta en Instagram.