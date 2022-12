Noel Gallagher revela el disco de Oasis que nunca estuvo a su altura

Archivado en: •

Cada vez salen a la luz detalles de la mala relación que tenían Noel y Liam Gallagher. Uno de los últimos fue la revelación que hizo el mayor de los hermanos sobre uno de los discos de Oasis.

El álbum ‘Be Here Now’ fue uno de los causantes de las discordias entre los hermanos. Todo esto, porque Noel pensaba que era un trabajo muy mal y al final él intervino, para rescatar el barco perdido.

Este álbum fue lanzado en 1997 y uno de los éxitos que tuvo fue el sencillo ‘Stand By Me’. Además, algunos fanáticos de la banda aseguraron que esta producción era muy buena, pero no para Noel.

Aseguró que se trataba de un trabajo mediocre que solo tenía un hit y lo demás era relleno. Además, que parecía que no se hubiesen esforzado para colocar un orden a las canciones y que tuvieran una armonía.

Otro disco que tampoco tenía buenas vibras para Noel era ‘Farour’, sin embargo, eventualmente aprendió a lidiar con él. Sin embargo, según dijo, cuando se fueron de gira se dio cuenta lo mal que estaba hecho.