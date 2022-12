Las controversiales declaraciones en las que Liam Gallagher se compara con Freddie Mercury

Archivado en: • •

Liam Gallagher una vez más hace unas polémicas declaraciones sobre su carrera y en esta ocasión tienen que ver con Freddie Mercury. El cantante aseguró que solamente él y el líder de Queen habrían podido presentarse como solistas en Knebworth.

Recordemos que el británico hizo historia, pues se convirtió en uno de los pocos solistas en presentarse en Knebworth. Este escenario que también conquistó con su hermano, cuando hacían parte de Oasis.

El artista comentó que no hay ningún otro artista en solista que hubiera podido hacer un concierto como él.

En el documental ‘Knebworth 22’, Liam inicia a hablar sobre la experiencia que tuvo en este concierto. Recuerda cómo se presentó allí con Oasis, en uno de los shows más recordados de la banda hace 26 años.

En sus declaraciones, afirma que cree que solamente él y Freddie Mercury hubieran podido afrontar el concierto de esa forma.

«Mick Jagger no sería capaz de hacer esto por su cuenta. Bono no sería capaz de hacer esto por su cuenta. Robert Plant no sería capaz de hacer esto por su cuenta. Quizás Freddie Mercury podría hacerlo. Pero no está aquí, ¿cierto? «, dijo.

Sin embargo, a pesar de sus ambiciosas afirmaciones, también reconoció que fue un espectáculo que lo dejó sin palabras y aún no cree que lo haya hecho.

«Sigo en shock de que puedo tocar dos noches en Knebworth, 26 años después de tocar ahí con Oasis. Todavía intento comprenderlo«, comentó.