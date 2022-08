Fans de Oasis le cantan ‘Wonderwall’ a Noel Gallagher en un restaurante

Archivado en: • •

Noel Gallagher y su hermano Liam crearon una de las bandas británicas más grandes en la historia del rock. Aunque Oasis ya no existe, sigue teniendo fieles fans que sueñan con un posible regreso de los artistas.

En el pasado, Noel reveló que a él y Liam no les gusta ‘Wonderwall’, una de las canciones más exitosas de los británicos y con la que muchos conocieron a la banda.

El guitarrista y cantante británico se encuentra pasando unos días de descanso en Ibiza, España, y mientras desayunaba en un hotel, fue abordado por fans de la banda, que junto a meseros y cocineros le cantaron ‘Wonderwall’, algo que sin duda lo incomodó.

A pesar de la molestia, el artista, que se sonrojó, se mostró amable e incluso aplaudió mientras le cantaban.

