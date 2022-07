Liam y Noel Gallagher de Oasis se convierten en figuras Funko Pop!

Archivado en: •

A pesar de que la banda británica Oasis ya no existe, sus fieles fans siguen guardando esperanzas de que Liam y Noel Gallagher dejen de lado sus diferencias y los cautiven con nueva música.

Mientras los artistas deciden volver a sorprender al mundo con sus composiciones, la compañía de figuras Funko Pop! escuchó a los seguidores de los hermanos Gallagher y lanzó el set oficial de los británicos, una colección que sin duda será apetecida por muchos.

De acuerdo con IH, una de las peticiones que más recibía Funko Pop! era la inclusión de los artistas británicos, sin embargo, tras las peleas entre ambos, la marca decidió quedarse fuera de dicha idea para evitarse problemas.

Al parecer los hermanos ya están más abiertos y llegaron a un acuerdo para ceder su imagen y realizar figuras coleccionables, que tendrán un costo de $13.00 dólares cada una.

Las figuras de los músicos estarán disponibles desde el próximo 24 de octubre.

Today is gonna be the day, pre-order POP! Rock: Oasis Liam and Noel Gallagher to turn up the volume on your music collection. https://t.co/NdTB3f6fis #Funko #FunkoPOP pic.twitter.com/Y92xLQsCjU

— Funko (@OriginalFunko) July 1, 2022