¿No más rivalidad? Damon Albarn, cantante de Blur, confesó su álbum favorito de Oasis

Blur y Oasis son dos de las bandas más resaltantes en lo que fue el inicio de este siglo. Ambas agrupaciones han construido gran fama y reconocimiento gracias a la forma en que cautivaron el mundo de la música con su estilo basado en el britpop.

A pesar de esto, algunos fanáticos no conocen que ambas bandas sostuvieron una curiosa rivalidad a finales de los años 90. Integrantes de estas agrupaciones lo han mencionado en varias ocasiones.

Un ejemplo de esto ha sido el cantante de Blur, Damon Albarn, quien aseguró años después que sufrió varias burlas por parte de Noel Gallagher las cuales lo afectaron por bastante tiempo.

Varios años después, algunos fanáticos aseguraron que esto solo se trató de una estrategia con el fin de aumentar el alcance de ambas agrupaciones. Sin embargo, aun a día de hoy, existen algunos desencuentros públicos entre los integrantes de Blur y Oasis.

Un ejemplo de esto sucedió hace apenas semanas, cuando Liam, uno de los hermanos Gallagher criticó ‘Song 2’, uno de los éxitos más reconocidos en la historia de Blur.

Gotta be of your box to claim to have written that song absolute TURDOS

