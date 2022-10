¡No apto para cardiacos! La ‘pupuchurra’ posó con un bikini que le tapó muy poco

Archivado en: • •

Martha Isabel Bolaños, mejor conocida como la ‘pupuchurra’, es una de las famosas que más causa impacto en Colombia.

La artista no solo se ha ganado el corazón de los colombianos con los personajes que ha interpretado en televisión, sino también con su escultural cuerpo.

La actriz es muy activa en sus redes sociales y, es consciente de lo mucho que sus seguidores aman verla de forma sensual, cosa que no le queda nada difícil, pues ya lo tiene por naturaleza.

Sin embargo, constantemente está deleitándolos con su belleza y atributos físicos.

Así lo hizo en una de sus últimas publicaciones de Instagram, en la que dejó a más de uno flechado.

La actriz aprovechó que estaba de paseo en la playa para fotografiarse muy sexy en bikini.

En las imágenes que subió aparece sentada en el borde de un yate, presumiendo sus curvas con un diminuto traje baño que le cubrió muy poco.

Además de esto, Martha les advirtió lo que podrían sufrir infarto con las fotos.

“Sin que les dé un infarto pues. Le agradezco a Dios que me dio la capacidad de disfrutar. Hay gente que no sabe cómo hacerlo. Me haría muy feliz que todos aprendieran. Es lo único que nos llevamos, lo vivido”, escribió.

En los comentarios le llovieron elogios, emojis de diablitos, fuego, corazones y mensajes de usuarios que aseguraron que era imposible no infartarse con semejantes atributos.