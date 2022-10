Mundial Catar 2022: las canciones número 1 de rock en los mundiales

Archivado en: • • • • • •

Cada vez falta menos para que inicie el mundial de Catar 2022. La expectativa está al máximo porque ruede la pelota en Doha y casa selección de lo mejor de sí para buscar el torneo más deseado en el fútbol.

El próximo 20 de noviembre iniciará esta cita orbital con el partido Catar- Ecuador a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, se irán desarrollando los partidos de los siguientes grupos que por supuesto no dejan de generar emoción entre los amantes del balompié mundial.

El Rock y los Mundiales

En las últimas 3 copas disputadas (Sudáfrica 2010- Brasil 2014 y Rusia 2018) son varias las canciones y artistas del planeta rock que han pegado canciones y se han convertido en himnos de estas competiciones deportivas.

Sudáfrica 2010

Linkin Park lanzó una de las canciones más importantes de la cita orbital en el país africano. Tanto así que su vocalista, el desaparecido Chester Bennington, aseguró que ‘Waiting For The End’ era una de sus canciones favoritas del álbum ‘A Thousand Suns’.

En dicho mundial también se destacaron ‘Resistance’ de Muse y ‘Another Way To die’ de Disturbed.

Brasil 2014

Mundial en el que Colombia cumplió la mejor actuación de su historia en esas competencias, tuvo como gran atractivo la canción de los Foo Fighters: ‘Something From Nothing’ del álbum Sonic Highways.

Rusia 2018

Panic at The Disco puso por todo lo alto al rock n’ roll con su canción ‘High Hopes’ del álbum ‘Pray for the wicked’. Este tema logró un récord que fue el permanecer 65 semanas en el primer lugar de los principales listados de rock.