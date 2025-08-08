El show de Guns N’ Roses que Slash piensa haber arruinado: “fue ofensivo”

Slash y Guns N’ Roses son dos de los nombres más grandes en la historia del rock. Este guitarrista dominó grandes escenarios con esta banda, y fue capaz de lograr una amplia cantidad de éxitos en el género.

Particularmente, este artista ha sido capaz convertirse en uno de los guitarristas más grandes de la música, gracias a una trayectoria destacada y un talento notable.

Sin embargo, hay un show en concreto que Slash habría arruinado para Guns N’ Roses en su época dorada, y aquí les contamos de cual se trata.

El show que Slash piensa haber arruinado

Slash protagonizó varios shows inolvidables con Guns N’ Roses. En distintas ocasiones este guitarrista destacó con solos y riffs brillantes.

Este artista fue capaz de construir una figura notable de admiración por parte de los fanáticos. Sin embargo, hay una presentación que, aunque para muchos es inolvidable, no fue de los más brillantes para Slash.

Esta se trató de una presentación de Guns N’ Roses a inicios de la década de los 90’s, en la que la banda se presentó en los MTV Music Awards.

En esta gala, la banda tocó November Rain, en compañía de una auténtica leyenda del rock, como lo es, nada más y nada menos que, Elton John.

Dicho show fue inolvidable para muchos, e incluso marcó uno de los momentos más legendarios en la historia de estos premios.

Sin embargo, hay un detalle que afectó la calidad de esta canción, y que para Slash causó que el show se arruinara. En la parte de los solos se puede ver como el guitarrista pierde ligeramente el ritmo.

Esto se debe al hecho de que Slash no podía escuchar a la banda, por lo que estaba tocando prácticamente a sordas.

El inconveniente hizo que el guitarrista estuviera media nota por debajo del tono, y que el solo sonara ligeramente a destiempo.

El propio Slash aseguró en 1995 que este error le pareció ofensivo, e incluso, Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, le confesó que lo ha visto tocar mejor en otras ocasiones.

Aun así, esta presentación quedó en la memoria de muchos, especialmente por ver a Guns N’ Roses en compañía de una figura histórica como Elton John, dos de los nombres más grandes del rock.