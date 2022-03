¡Regalo doble! Muse estrena ‘Compliance’ y anuncia nuevo álbum

Archivado en: •

Muse ha sorprendido a todos sus fanáticos con su nuevo estreno musical ‘Compliance’, además, por si fuera poco anuncian la llegada de su próximo álbum luego de cuatro años, ‘Will Of The People’, el cual desde ya tiene emocionados a todos los rockeros y seguidores de la banda británica.

‘Compliance’ llega con una gran variedad de ritmos que nos muestran un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, un álbum que traerá un tremendo mensaje de protesta.

De hecho en esta nueva canción la banda quieso hablar de la cultura de cancelación y el constante discurso de odio escondido en la opinión. Una poderosa crítica a los sistemas gubernamentales, redes sociales, pandillas y hasta los movimientos racistas.

‘Will Of The People’ estará disponible el próximo 26 de agosto de 2022 a través de todas las plataformas digitales y llegará de la mano de Warner Records.

‘Compliance’ se ha convertido en todo un temazo y a poco tiempo de su estreno se encuentra en los primeros puestos de tendencias en YouTube.