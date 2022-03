Mujer prefirió que publicaran sus desnudos antes que pagar extorsión

Archivado en: •

Una mujer fue extorsionada por un desconocido que le pedía 300 dólares a cambio de no filtrar sus desnudos. Se trata de una usuaria en Twitter, llamada ‘Miss Roach’ @robhimsis, la cual fue contactada a través de Instagram.

«¿Esta eres tú? Si no me envías 300 dólares esto será publicado en todas partes. Y tengo muchas más. No me pruebes», escribió el extorsionador junto a una fotografía en topless.

Miss Roach no cedió ante la amenaza y le pidió que las publicara ya que «sus senos se veían geniales«. La mujer compartió el mensaje en Twitter donde escribió «alguien amenaza con filtrar mis desnudos… solo me estaría haciendo un favor». Su trino se volvió viral y llegó a más de 124 mil usuarios en esta red social.

Lmao somebody threatening to leak my nudes 😂😂 it’d only be doing me a favor tbh pic.twitter.com/W42OA0dEqR — Miss Roach 🪳 (@robhimsis) March 22, 2022

Miss Roach también tiene una cuenta de OnlyFans la cual aprovechó para promocionar.