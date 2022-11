Liberland: ¿Por qué se están burlando del acuerdo que hizo Manizales con esa “nación”?

Carlos Marín, alcalde de Manizales, se ha vuelto tendencia luego de que anunciara un pacto “histórico” para ayudar a miles de manizaleños a cambiar sus vidas, tal como lo anunció en un pequeño discurso.

Lo que hasta ahora se conoce es que Liberland es un país europeo con tan solo 7 kilómetros cuadrados y muy pocas personas conocían de su existencia.

Carlos Marín, alcalde de Manizales, aseguró que junto a este país abrieron 5.000 cupos para que los manizaleños puedan estudiar inglés de manera gratuita con profesores nativos.

«Queremos ayudar a los colombianos, más que todo en Manizales, a la gente que quiere mejorar su vida en total. Es cierto, como 30% aumento de sueldo si tienes inglés. En nuestra nación en Liberland somos felices por ayudar acá en Manizales, 5.000 personas«, dijo un supuesto ciudadano de Liberland.

La noticia a provocado todo tipo de reacciones por parte de los ciudadanos en redes sociales, pues el país es desconocido para muchas personas. Resulta que esta ubicado entre Croacia y Serbia a la orilla del rio Danubio.

Según la BBC, el supuesto país europeo busca darles libertad a sus habitantes, pues allí los impuestos no sería obligatorios, las armas no estarían controladas, usarían bitcoins como moneda oficial y se llamaría ‘Mérito’.

El lema la supuesta nación es ‘vivir y dejar vivir”, además, prometen a sus ciudadanos libertad personal y económica.

«Se enorgullece de la libertad personal y económica de su gente; esto incluye el poder limitado otorgado al gobierno para garantizar una menor interferencia con la libertad de las personas y la nación en su conjunto», dice en la página web de Liberland.

El supuesto país fue descubierto por Vit Jedlicka (el presidente) su novia y unos amigos el 13 de abril del 2015, plantaron una bandera y desde ese entonces reclamaron el lugar.

Esto es todo lo que me he podido informa sobre Liberland y no es mucho ya que no hay mucha información.

Os dejo su cuenta de twitter @Liberland_org y su página por si alguno quiere verla https://t.co/IYrV3Kq7mB

— Radwulf➰ (@Raulccf122) November 29, 2021