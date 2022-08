La propuesta más indecente que Natalia París recibió en su vida

Natalia París ha sorprendido a todos sus fanáticos gracias a su talento como dj y sus diferentes emprendimientos, que dan muestra de lo trabajadora que es, siempre buscando lo mejor para su público.

Su música viene acompañada de una apuesta audiovisual bastante especial, pues su experiencia como modelo y el contenido al que tiene acostumbrado a sus fanáticos no puede perderse para seguir acumulando seguidores que quieren saber todo de ella.

Recientemente, la modelo estuvo invitada a Lo Sé Todo y contó si alguna vez recibió una propuesta indecente que la marcó durante los años que estuvo bastante activa en el medio.

París contó que le pasó una sola vez con un superfamoso que le causó gran sorpresa. Aunque no reveló el nombre exacto por sus pistas muchos se pueden imaginar a diferentes artistas resonados mundialmente.

“Ese artista me invitó a uno de sus conciertos. Se presentaba en Medellín y me llevaba para todas partes, me presentaba con sus músicos y decía: ‘Esta es la mujer de mis sueños. Me voy a casar con esta mujer’. Yo me sentía superhalagada”, comentó que pasó antes del incómodo momento.

Tras pasar un tiempo agradable, la mujer aclaró que el representante del artista la hizo sentir bastante desilusionada.

“Luego hubo una fiesta y allí estaba todos esos músicos, su mánager y se perdió este chico del que no quiero decir su nombre porque cuento el milagro, pero no el santo. Ahí, viene el mánager y me dice: ‘Bueno, qué cuánto es, qué suba’. Eso fue superdesilusionante para mí”, mencionó.