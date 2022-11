La joven gamer que se ha robado la atención en Twitch por su belleza

Archivado en: •

Star Yuki es una joven cubana que cobró gran relevancia en redes sociales por sus exitosas trasmisiones en Twitch, por lo cual se ha convertido en un referente en el ámbito de los videojuegos.

Además de su contenido en la plataforma de streaming, la joven ha logrado cautivar la atención de sus seguidores por su indiscutible belleza, pues en su cuenta oficial de Instagram, en donde suma cerca de 7 millones de seguidores, Star Yuki suele compartir sensuales fotografías en las que presume su físico.

Su tez blanca, cabello rojizo, ojos verdes y mirada angelical han sido los principales atractivos por los que sus seguidores no paran de elogiarla cada vez que comparte una fotografía en sus redes sociales.

Además de su belleza, Star Yuki ha logrado convertirse en una de las gamers más seguidas en Twitch, pues quiénes se conectan a sus streamings han evidenciado la gran habilidad que tiene la joven para jugar el famoso videojuego FIFA, pues en varias ocasiones ha puesto en aprietos a difíciles adversarios.

Después de su fama en Twitch, la joven de 24 años ha logrado también tener reconocimiento en TikTok, en donde suele compartir pequeños videos de juegos, mientras que Instagram lo usa para encender la temperatura con sus atrevidas fotografías.

Dentro de su contenido, también ha sorprendido a sus fans con divertidos cosplays como el de Jinx, un personaje del videojuego League of Legends, que tuvo más de 200 mil «me gusta» y decenas de comentarios, entre ellos, «Sabes que eres muy tierna para ser jinx cómo que no te quedó jdjdjd eres preciosa obviamente no se confunda las cosas lindas preciosa», «Me parece un insulto a mi Jinx, ponle más ganas a ese cosplay oeee».

