Así luce actualmente la ‘Pilarica’ de Tentaciones

Laura Rojas Godoy es la mujer que le dio vida a Adriana del Pilar Rodríguez, más conocida como ‘Pilarica’ en Tentaciones. Esta historia cautivó a todos los colombianos en 1994, pero se desconocía qué pasó con Pilar, pues no la volvieron a ver en televisión nacional.

La trama de Tentaciones consistía en que un ángel y un diablo quería unir a los padres de Pilarica. Toda la trama giró alrededor de ellos y cuando la novela terminó, Laura Godoy desapareció de la televisión.

Laura se fue a vivir a España, por eso fue que no se volvió a ver en Colombia y allí siguió estudiando teatro. La mujer se dedicó al arte, pero no en televisión ya que en los castings no la aceptaban, pues no tenía la apariencia de una persona latina.