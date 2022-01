«Mami, me caí», modelo en bikini se cae mientras realizaba una transmisión en Twitch

Una streamer sufrió una caída mientras transmitía en vivo en Twitch. Se trata de Micadeboe, muy popular en Argentina, y se encontraba haciendo un ‘Hot Tub’, una nueva tendencia en la plataforma donde mujeres aparecen dentro de una piscina con elementos de playa y usando bikini.

En esta ocasión, la mujer se cayó de frente y terminó dañando la piscina en la que se encontraba. «¡Mamá, me caí!», se le escucha decir a la streamer que se volvió viral tras sufrir esta caída. Aunque no hay mal que por bien no venga, pues ‘Micadeboe‘ aprovechó el accidente para promocionar su cuenta en OnlyFans.

Ya se que ya pasaron los ca awards, pero me merezco un premio por este clip pic.twitter.com/Px3OwWZtYm — micadeboe (@micaeladeboe) December 29, 2021

¿De qué se trata ‘Hot Tub’, la nueva categoría de Twitch?

Aunque Twitch es una plataforma principalmente para gamers, algunos han encontrado una nueva forma de distraer en la categoría ‘Pools, Hot Tubs ande Beaches’ o ‘Piscinas, jacuzzis y playas’.

Pero la mayoría de personas transmiten desde su casa, en bikini metidas en una piscina inflable y con algunos elementos de playa.