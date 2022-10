Karen Castaño y su impactante carta antes de saltar de un edificio en Medellín

Archivado en: •

La muerte de Karen Castaño tiene conmocionado al país. La joven mujer, quien habría padecido de una fuerte depresión, decidió quitarse la vida el pasado 4 de octubre al lanzarse del último piso de la Clínica Medellín.

No obstante, antes de quitarse la vida, Castaño publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook en la que relataba los motivos por los que tomaba esta decisión.

Asimismo dedicó unas palabras a su pequeña hija que conmovieron profundamente a los internautas, que reaccionaron con dolor ante la desgarradora historia.

Inicialmente, la mujer habló acerca de un presunto abuso del que fue víctima durante años y que incluso la persona que fue su verdugo durmió en la misma cama que su hija.

Siguiendo con el escabroso relato, aseguró que dentro de su propia familia había hallado “ollas podridas”, lo cual la derrumbó y no pudo volver a ser la misma.

También le dejó unas palabras a su actual pareja, a quien describió como un buen hombre y que se merecía el ser feliz al lado de otra mujer.

Karen Castaño, hoy me despido de ti en este plano, pero siempre existirá un amor demasiado grande por ti y esa conexión que solo tú y yo sabíamos que había 💔 me dueles tanto como no tienes idea, fuiste la primera mujer que me despertó los sentimientos más bonitos… QEPD🪦🕊❤️ pic.twitter.com/iEI2WA041T

— Anamariag14 (@Anamariag141) October 5, 2022