Se voló del trabajo para irse de paseo y se encontró al jefe en el mismo avión

A diario vemos historias tanto fascinantes como insólitas en redes sociales, pero específicamente en Tiktok es donde aparecen las historias más curiosas. Infidelidades, peleas de pareja y hasta retos graciosos vemos en esta plataforma de videos.

Una usuaria decidió compartir con esta comunidad la particular anécdota que le sucedió y que da cuenta de que es una de las personas que dicen: «¿por qué a mí?».

Algunas personas hacen lo que sea necesario para disfrutar al máximo un viaje y más si se trata de vacaciones o de descanso. Las ‘mentiras piadosas’ son para los empleados un recurso que puede jugar a favor y en contra a la hora de disfrutar de un viaje.

Aparentemente, la mujer según su relato en el videoclip, “se escapó” del trabajo para tomar un vuelo e irse de viaje. Sin embargo, nunca se imaginó que se encontraría a la persona menos indicada a bordo de la misma aeronave.

“Cc te escapas y te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo!”, escribió la usuaria de Tiktok identificada como klizthbc.

En la grabación que ya suma más de 7 millones de visualizaciones aparece la mujer grabando sentada desde su puesto en el avión y repentinamente apunta su cámara al pasillo, allí se encontró con la mirada fija de su jefe como pensando: “pillada”.

Los comentarios tras el curioso hecho no se hicieron esperar. “Y le dices jefe moví mar y cielo para estar en este vuelo para decirle que se me ocurrió una idea brutal que puede potenciar nuestras ventas”, “Yo también me encontre de casualidad en un viaje a mi amigo el casado y me pagó todo… incrédulos” y “jajajaja atrapada”.