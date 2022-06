Guns N’ Roses realiza potente cover de ‘Back in Black’ de AC/DC

Archivado en: • •

Para nadie es un secreto que Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes del mundo del rock. La gira en la que se encuentran en este momento, con la que llegarán a nuestro país en octubre, es una de las más esperadas de los rockeros a nivel mundial.

Durante un concierto de la banda en Sevilla, España, el pasado 7 de junio, los músicos decidieron realizar un cover de ‘Back In Black’, una de las canciones más importantes de la banda australiana AC/DC, y como era de esperarse, el público enloqueció.

El cover de ‘Back in Black’ fue la séptima canción que tocó la banda en su setlist; entre ‘Double Talkin’ Jive’ y una de sus más recientes, ‘Absurd’.

No es la primera vez que Guns N’ Roses realiza un cover de la banda liderada por Angus Young, pues anteriormente sorprendió tocando en vivo ‘Walk All Over You’.