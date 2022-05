Gorillaz presentó dos nuevas canciones mientras tocaba en vivo

Archivado en: •

Gorillaz está de gira por Latinoamérica. La banda liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett sorprendió a su público en Uruguay presentando dos nuevas canciones en vivo.

La banda se presentó en Montevideo, en el Antel Arena, donde estrenaron dos canciones que, seguramente, vendrán en el próximo álbum de la agrupación.

Se trata de ‘Silent Running’ y ‘Cracker Island’, esta última junto a Thundercat. El público se emocionó al escuchar, después de mucho tiempo, nueva música de Gorillaz.

Cracker Island feat. Thundercat, another new @gorillaz song debuted in Montevideo 🔥#GORILLAZWORLDTOUR2022

via mixedCase_ on reddit pic.twitter.com/bgPWKBZAt0

— Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) April 29, 2022