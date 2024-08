Así funciona Wordware, la IA que destroza perfiles de X: ¿qué dice de las bandas de rock?

Archivado en: • •

En la red social que solía conocerse como Twitter, y que tras la adquisición del magnate Elon Musk cambió su nombre a X, se está popularizando una herramienta de inteligencia artificial que con solo el @ de una cuenta puede hacer un diagnóstico de su actividad en la red pero con una gran particularidad, lo hace con un lenguaje bastante agresivo que podría herir la susceptibilidad de un usuario en tan solo segundos.

Para nadie es un secreto que X es una red donde prima la información, pero a la vez la opinión. Para hacerse viral allí los usuarios recurren a hacer humor negro o sarcasmo, pues lo polémico siempre traerá una respuesta de alguien que se sintió aludido o en el peor de los casos ofendido con un trino. En cambio, otros usuarios la utilizan solo para repostear los contenidos de interés o simplemente dejar posiciones con respecto a un suceso o situación cotidiana.

Se suele debatir sobre política, música, deportes y una infinidad de temas. No obstante, Wordware AI está ‘poniendo en cintura’ a los usuarios al hacer una breve descripción de su perfil, el contenido que comparte y sus ‘obsesiones’. En síntesis, es como si alguien le dijera ‘sus tres verdades’, como en capítulo de Los Simpson, donde Ned Flanders se desquita con todos sus vecinos luego de que la casa que le habían construido se derrumbara.

A mí me dijo fracasado, Cantinflas y falto de atención pero eso ya lo sabía y por lo menos no estoy enamorado de Maduro. Me la dejó barata. pic.twitter.com/cMaoFC2by1

Como se mencionó anteriormente, solo se necesita el usuario para esta divertida y ‘masoquista’ práctica. Lo primero que debe hacer es ingresar a la web de wordware o dando clic aquí. Luego introducir el @ del usuario del cuál desee obtener respuesta y dar clic en ‘Descubrir’.

