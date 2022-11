Esperancita por fin grabó con su crush y ya quiere repitis ¿De quién se trata?

Archivado en: •

Esperanza Gómez es, sin duda alguna, una de las mujeres más deseadas de Colombia. Siempre que comparte cualquier tipo de publicación se vuelve tendencia y los usuarios resaltan su sensualidad.

En una de sus últimas publicaciones, la mujer reveló uno de los actores nopor que siempre había querido grabar y no había podido. Inclusive, aseguró que quedó con ganas de más luego de hacer las escenas.

Esperanza compartió una foto en la que sale abrazada al lado de Manuel Ferrata, quien es actor nopor. La mujer asegura que hace mucho tiempo tenía ganas de grabar con él, pero no había podido.

“Por fin después de tantos años finalmente logré grabar escena con el increíble @manuelferraratv hoooo my god love this moment ya quiero repetir”, escribió

En la fotografía, Esperanza aparece tomando la selfie y él la está abrazando, mientras coloca su rostro en la frente de ella.

En los comentarios, muchas personas aseguraron que le tienen envidia al hombre, por haber grabado con Esperanza.

¿Esperanza finge cuando graba?

En varias entrevistas, la actriz aseguró que las reacciones que todo lo que sus fanáticos ven en las películas es real. Es decir, Esperanza no finge los orgasmos y de verdad le producen placer.

Cuando habló con Radioakctiva y le preguntamos si le ha tocado fingir orgasmos. Aseguró que no, pues en la vida se caracteriza por ser una mujer bastante sincera.

La mujer dijo que es tan sincera que en algunas ocasiones cree que puede pasar por imprudente, pues no se queda callada. Comentó que esa sinceridad también la lleva a su vida íntima, así que, si un hombre no le está causando placer, ella lo dice.

“Lo mismo me pasa en la cama, a mí de verdad, si el tipo no me está haciendo sentir algo rico, yo soy muy franca y se lo digo, deberías de moverte así o deberías de hacerme así porque no lo estoy sintiendo nada”, comentó.

Además, aseguró que, hace poco tuvo una anécdota con un hombre que conoció y le pareció que era bastante atractivo. Dijo que en ese momento le pareció que estaba “comestible”, sin embargo, no dio la talla en la cama y ella se lo hizo saber.

“A los cinco minutos terminó y le digo: “¿tan rápido acabaste? En serio yo siento que me hiciste perder el tiempo. Entonces no soy de fingir orgasmos cuando no los estoy sintiendo”, dijo.