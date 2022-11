Archivado en: •

Esperanza Gómez es una de las actrices de contenido para adultos más reconocidos, su larga trayectoria en la industria la han catalogado como toda una estrella del porno. Pues con su talento frente a la cámara, su belleza y espontaneidad se ha ganado la admiración de sus seguidores.

Aunque actualmente la caldense se muestra como una mujer de carácter y sin ‘pelos en la lengua’ a la hora de defender su profesión, no siempre fue así. Según comentó, en entrevista con Juan Diego Alvira, para Semana, Esperanza era una mujer tímida e insegura de sí misma.

“Cuando yo modelaba y tenía que ir al centro comercial y caminar sola, eso me generaba mucha inseguridad y timidez. Me sentía intimidada cuando sentía que muchos hombres me miraban”, expresó Esperanza en la entrevista.

¿Cómo Esperanza Gómez pasó de ser una mujer tímida a temida?

Según comentó Gómez durante la entrevista, la actriz dejó de ser una mujer tímida cunado entró en el mundo del entretenimiento para adultos. Además, en ella surgió una clase de empoderamiento con el que ha logrado llegar a dónde está.

“Paso de ser tímida a temida cuando entro a este mundo y me empodero de lo que es Esperanza Gómez, de la capacidad que yo tengo para hacer sentir incómodo a muchos hombres y, de verdad, muchos hombres cuando se acercan a mí y viene como con esa seguridad, pero cuando me ponen una mano encima para tomarse una foto, están temblando”, contó la actriz.

Ahora, la actriz caldense se siente más empoderada y confesó que está segura de que le genera timidez a cualquier hombre al que se le acerca.