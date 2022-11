Esperanza Gómez se defiende y dice que no es solo una actriz nopor

Archivado en: •

Esperanza Gómez hace un tiempo interpuso una tutela en contra de Instagram, pues aseguró que se siente discriminada. La actriz de contenido para adultos dijo que, esta red solo le cerraba sus perfiles por tratarse de su nombre.

La modelo se defendió en la audiencia virtual diciendo que antes de ser actriz de contenido para adultos hacia campañas publicitarias con algunas empresas. Además, fue imagen de varias marcas de lencería, ropa deportiva, moda y belleza.

“Pero Instagram decide encasillarme en la pornografía y Esperanza Gómez no es solamente pornografía», dijo.

Aseguró que en sus redes sociales ella comparte todo tipo de contenido de estilo de vida, viajes de trabajo y con sus mascotas. Además, dijo que ahí también tenía una fuente de dinero, porque las marcas la contrataban para hacer publicidad.

Esperanza se mostró molesta porque siente que Instagram la encasillo solo en la pornografía.

«Hago publicaciones similares en esta red social, pero todo lo que hace Esperanza Gómez en Instagram y para Instagram, es pornográfico. Me parece el colmo que una persona con la notoriedad pública que tengo yo, la quieran encasillar en algo que no es 100 por ciento pornografía», agregó.

La mujer dijo que hay una diferencia entre colocar fotografías en ropa interior y hacer pornografía. Por eso, aseguró que su nombre representa una marca y se está viendo afectada por Instagram.

«Esperanza Gómez es una marca que puede vender cualquier producto y no solo entretenimiento para adultos«, precisó.

Dentro de las declaraciones que dio, aseguró que le molesta que Instagram censure su contenido ya que siempre la tildan de hacer contenido explicito.

“Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz porno, sí, pero nunca he sido prostituta ni escort. Yo no soy prostituta y si en algún momento la hubiera ejercido como una fuente de trabajo, me sentiría orgullosa y también exigiría el respeto, la dignidad y el derecho al trabajo», comentó.

Además, lanzó pullas asegurando que en su perfil verificado sí se infringen las normas, pero en otros que no son, no sucede eso.

La magistrada que citó la audiencia aseguró que este caso tiene un espectro amplio y que toca diferentes derechos como el de la libertad de expresión y la igualdad, la prevención de la explotación sexual y la trata de personas.