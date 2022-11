El emotivo discurso de Messi en serie de Netflix que está sacando lágrimas a todo el mundo

Archivado en: •

El título de Messi con Argentina tuvo muchos altibajos, lágrimas e inclusive el jugador pensó dejar la selección. Sin embargo, el fútbol le dio una recompensa y fue justo con el trabajo que ha hecho con su equipo nacional.

En varias ocasiones, la pelota le dijo que no a Messi con la Selección, el jugador se sintió tan renegado que, inclusive, luego de la final de la Copa América Centenario de 2016, el capitán renunció, porque no se le daba el título.

Mire también: ¿Conocer a Green Day o que Messi gane el Mundial? Así respondieron fans de la banda

En ese entonces, el jugador aseguró que se había terminado la selección para él, porque simplemente no se le daban las cosas. En ese momento, el jugador habló en caliente y luego volvió a conseguir el titulo que por tanto tiempo le había sido esquivo.

Netflix hizo una serie documental de en la que muestra el recorrido de Argentina en la Copa América 2021, donde quedaron campeones. Allí, muestran cómo todos los jugadores vivieron el título.

Hay una escena que le está dando la vuelta al mundo y es el discurso que el 10 da antes de salir a jugar la final. A muchos los sorprendió la forma en que le habló a los jugadores, pues es una faceta que no se le conocía al jugador.

En el mismo documental, los otros compañeros dicen que esas palabras que dio los erizaron y que, a medida que hablaba, ellos querían salir a comerse a Brasil.

El jugador inició diciendo que ya todos sabían la historia que tenían tanto Brasil, como Argentina. Por eso, no pensaba mencionar nada de eso, lo único que dijo que es que quería agradecerles a todos, por la forma en que se entregaron durante el certamen.

“Ya sabemos lo que es la Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darles las gracias, quiero darles las gracias por estos 45 días, se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso, me lo disfruté muchísimo, 45 días en los que no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada”, dijo.

Aseguró que durante esos días no habían visto a sus familias y algunos, incluso, fueron padres y no habían conocido a sus hijos. Pero, todos esos esfuerzos tenían un objetivo común y estaban a punto de conseguirlo.

“Y saben qué es lo mejor de todo, depende de nosotros, depende de nosotros ganar esta copa, así que por eso vamos a salir y llevarla a Argentina para disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos”, dijo Lionel.

Mientras se mostraba el discurso de Messi, también aparecieron los videos de jugadores como el Kun Agüero y Emiliano Martínez, hablando de lo mucho que los motivaron esas palabras. Además, también mostraron a Lionel y dijo que simplemente se le juntaron muchas cosas y le salió discurso de forma natural.

“No existen las casualidades, muchachos. Saben qué, esta copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá, Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná. Pa que sea mas lindo para todos. Así que salgamos tranquilos, que esta nos la vamos a llevar a casa”, comentó.