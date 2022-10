El comentario que le costó el papel de ‘Batman’ a Pierce Brosnan

Pierce Brosnan es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, con una trayectoria de más de 50 años en la gran pantalla y varias producciones aclamadas como ‘Mamma Mia’, ‘El Escritor’ o su interpretación del ‘agente 007’.

El actor de 69 años se convirtió en el rostro de uno de los personajes más icónicos del séptimo arte, James Bond, en cuatro de las entregas más taquilleras de la saga del agente del M16: ‘Golden Eye’ (1995), ‘Tomorrow Never Dies’ (1997), ‘The World Is Not Enough’ (1999) y ‘Die Another Day’ (2002).

A pesar de haber gozado de éxito con el personaje del agente británico, pocos conocen que tiempo atrás el actor tuvo entre sus planes convertirse en ‘Batman’, de las películas de Tim Burton. Así lo reveló en una entrevista reciente en el programa ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon.

Cabe resaltar que a finales de los 80 el director estadounidense lideró la primera película de la tetralogía de ‘Batman’, en la que actuó Michael Keaton. Para esa época Brosnan participó en el casting del héroe de ciudad Gótica, pero un comentario de humor negro le costó el rol.

¿Cuál fue la razón?

“Yo fui por Batman, tiempo atrás, cuando Tim Burton la estaba haciendo. Obviamente no obtuve el trabajo”, agregó el artista entre risas.

“Recuerdo haberle dicho algo estúpido a Tim Burton, dije: ‘No puedo entender a un hombre que use su ropa interior por fuera de sus pantalones y ahí lo tienes. El mejor hombre obtuvo el trabajo”, puntualizó Brosnan.

Actualmente, el actor hace parte del elenco de ‘Black Adam’ la nueva producción de fantasía y acción de DC Cómics, donde interpreta a ‘Doctor Fate’.

Luego de casi cuatro décadas, el actor incursionó en el mundo de los superhéroes, donde da vida al personaje que puede prever el futuro y resucitar a los muertos.