Daniel Craig le aguó el ojo a más de uno al despedirse de James Bond

El icónico James Bond ha sido interpretado por seis diferentes actores a lo largo de toda la saga: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, el más reciente, quien decidió que ya cumplió su tiempo y no volverá a meterse en la piel del famoso agente 007.

Mira también: Matt Reeves revela nueva imagen de Robert Pattinson como The Batman



Al finalizar los rodajes de la quinta y última película que hizo como James Bond, el actor británico dio un emotivo discurso para despedir a su personaje y, entre lágrimas, agradeció toda la experiencia que vivió durante las cintas en las que participó: ‘Spectre’, ‘Skyfall’, ‘Quantum of Solace’, ‘Casino Royale’ y ‘Sin tiempo para morir’.

“Mucha gente ha trabajado en las cinco películas conmigo. Sé que se dicen cosas sobre lo que pienso de ellas, pero he amado cada segundo de estas películas y especialmente esta, porque me he levantado cada mañana y he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Y ese ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, manifestó.

A través de redes sociales se compartió un fragmento del emotivo discurso de Craig, quien, aún luciendo el traje del mítico espía, conmovió a toda la producción con sus palabras.

El lanzamiento de ‘Sin tiempo para morir’ se tuvo que posponer en diferentes ocasiones por la pandemia de covid-19, pero se espera que llegue a las salas de cine a finales de septiembre.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Por otra parte, durante este mes se conoció finalmente ‘En la piel de James Bond’, un documental en el que se muestra en detalle los retos que tuvo que enfrentar Daniel Craig al convertirse en el agente 007 y la manera en que afectó su vida todo lo que conlleva asumir el papel.