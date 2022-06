¿Dirá adiós al cine? Woody Allen anunció que ha perdido la emoción por la ‘Gran Pantalla’

Woody Allen cuenta con casi seis décadas de carrera como monologuista, dramaturgo y director de cine. A sus 86 años, el director de éxitos como ‘Medianoche en París’ (2011), ‘Annie Hall’ (1977) y ‘Misterioso Asesinato en Manhattan’ (1993), anunció que se retirará del mundo del séptimo arte.

En entrevista con el actor estadounidense Alec Baldwin, vía Instagram, el director aclaró que planea lanzar una última película antes de su retiro, pues “las cosas ya no son como antes”, al referirse a la rápida llegada de las películas a las plataformas online de video. Asimismo, sostuvo que la emoción por dirigir se ha perdido con los años, “cuando empecé, los filmes llegaban a cines por todo el país e iban cientos de personas en grandes grupos.

En la actualidad, las películas duran poco tiempo en la taquilla antes de migrar a plataformas de video o streaming donde los usuarios pueden acceder sin necesidad de movilizarse. Sin embargo, para Allen la estocada final al mundo del cine fue la pandemia por el Covid-19.

El mundo del ‘Séptimo Arte’ y Broadway ya no es el mismo

“No es como cuando entré en el negocio de las películas, no lo disfruto tanto ni me divierto”, añadió el director de ‘Annie Hall’ a la vez que dio luz sobre lo que vendría en su próxima etapa, “quizás un giro hacia la escritura”. El director cuenta con una pluma prolífica con la que ha sumado títulos como su autobiografía ‘A propósito de nada’ y ‘Pura Anarquía’.

Por otro lado, el cine no es el único que ha perdido su esencia original para criterio del dramaturgo. Broadway y el teatro hacen ahora parte del mundo de su pasado, “ahora todas las obras son musicales, reestrenos, espectáculos con estrellas. (…) El mundo en el que crecí, del del cine y Broadway, ya no es el mismo. Es menos placentero para mí, y se combina con la experiencia de que me gusta estar en casa escribiendo, disfrutando de mi tiempo libre”, expresó Allen.

Durante la conversación con Alec Baldwin, el director de 86 años no mencionó nada sobre la acusación de abuso sexual que le hizo su hija Dylan Farrow, cuando esta tenía siete años.