Murió James Caan, el actor de ‘El Padrino’ que le dio vida a Sonny Corleone

El famoso actor neoyorquino de 82 años, James Edmund Caan, falleció en la noche de este miércoles 6 de julio según confirmó su familia a través de redes sociales. El artista tuvo gran reconocimiento mundial por sus roles en grandes clásicos del cine como ‘El Padrino’, ‘Misery’ y ‘Elf’.

“Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil. Fin del tuit”, anunció la familia en la red social verificada del actor.

Luego de interpretar en ‘La canción de Brian’ a un jugador de fútbol americano perteneciente al equipo de los Chicago Bears, exactamente al corredor Piccolo quien lucha contra una difícil enfermedad, Caan saltó a la fama y a ser reconocido como una estrella en la mítica película de ‘El Padrino’ (1972).

El estadounidense interpretó a Sonny Corleone, el mayor de los hijos de Vito Corleone. Su personaje en la cinta es asesinado a tiros en medio de una cabina de peaje por unos mafiosos rivales.

El año anterior Caan comentó en el programa CBS Sunday Morning, citado por CNN, que la exaltación y carácter de su personaje se basaba en la personalidad del comediante Don Rickles.

Cabe recordar que este rol al actor de 82 años le representó una nominación a los premios Óscar en la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’.

